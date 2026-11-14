Ein Leben für die Kunst: Atelierauflösung M. Lidy

Im April des heurigen Jahres verstarb der Künstler aus Frauenkirchen. Seine Kinder räumen jetzt das Haus, in dem er bis zu seinem Tod gearbeitet hat. Vier Tage lang gibt es seine Werke zu Schnäppchenpreisen.
Lidy war Maler, Bildhauer, Keramiker – es gab kaum einen Werkstoff, mit dem er nicht arbeitete. 45 Jahre lang erschuf er Bilder, Skulpturen, Reliefs und noch so etliches mehr, wie man in seinen Garten sieht, wo auch ein Ofen und ein Tisch von ihm stehen.
Die Möbel wurden bereits ausgeräumt – einzig sein Atelier ist noch so zu vorzufinden, wie er es verlassen hat. Und auch seine Kunstwerke sind noch da und sollen jetzt – geht es nach seinen Kindern – an die kunstaffine Frau und den kunstaffinen Mann gebracht werden.
„Wir lösen das Atelier auf und machen dafür an zwei Wochenenden Tage der offenen Tür“, erklärt Tochter Martina Willig. Die Werke des bekannten Künstlers – man findet zahlreiche seiner Metall- und Bronzeskulpturen im öffentlichen Raum, wie z.B in Eisenstadt oder vor dem Informationszentrum des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel – werden an diesen vier Tagen zu einem Bruchteil des regulären Preises hergegeben.
„Nachdem es so viele sind, haben wir uns entschlossen, die Sachen nach Größe einzuteilen und so zu verkaufen“, erklärt Sohn Thomas. „Das heißt, die Preise belaufen sich auf etwa 15 bis 20 Prozent der regulären Preise. Es zahlt sich also für Kunstinteressierte durchaus aus vorbeizuschauen.“
Nachlassverkauf und Atelierauflösung
Die Räume des Hauses werden in Themen unterteilt sein. So gibt es einen Raum mit den jüngsten Werken von Matthias Lidy, sie waren besonders bunt und abstrakt, einen mit Still-Leben, einen mit Akten und noch so einiges mehr. Das Haus ist groß und genauso vielfältig sind seine Werke. Geöffnet ist der Nachlassverkauf am 28. und 29. November, sowie am 5. und 6. Dezember jeweils von 10 bis 18 Uhr.
Danach werden die Werke wieder teurer. Wer also einen echten Lidy zu Hause haben möchte, sollte sich an einem dieser Tage definitiv Zeit nehmen!
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