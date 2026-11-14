Ein Leben für die Kunst: Atelierauflösung M. Lidy

Nachlassverkauf und Atelierauflösung

Die Räume des Hauses werden in Themen unterteilt sein. So gibt es einen Raum mit den jüngsten Werken von Matthias Lidy, sie waren besonders bunt und abstrakt, einen mit Still-Leben, einen mit Akten und noch so einiges mehr. Das Haus ist groß und genauso vielfältig sind seine Werke. Geöffnet ist der Nachlassverkauf am 28. und 29. November, sowie am 5. und 6. Dezember jeweils von 10 bis 18 Uhr.