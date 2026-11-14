Wie Schmerz und Leid sich einfach wegmalen lassen

Vernissage am Sonntag

Besonders heilsam ist die Beschäftigung auch für den Selbstwert. Die Oldies haben nämlich meist keine Aufgaben mehr im Leben und fühlen sich deshalb oft nutzlos und wertlos. Beim Betrachten ihrer Schöpfungen wiederum erkennen sie. „Ich bin ja doch noch für etwas gut!“ Eine Erfahrung, die nicht nur Freude bereitet, sondern auch Würde zurückgibt und das Selbstvertrauen stärkt.

Am Sonntag ab 14 Uhr werden 54 ausgewählte Werke im Pfarrheim Purbach erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. „Die acht Künstlerinnen sind schon ganz aufgeregt und freuen sich auf viele Besucher. Im Übrigen können die Zeichnungen gegen eine freie Spende auch erworben werden. Das Reinerlös kommt den Heimbewohnern zugute.“