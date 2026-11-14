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Wie Schmerz und Leid sich einfach wegmalen lassen

Burgenland
14.11.2026 06:00
Die Heimbewohnerinnen Luzia (66), Rosina (87), Brigitte (74), Franziska (78), Johanna (92), ...
Die Heimbewohnerinnen Luzia (66), Rosina (87), Brigitte (74), Franziska (78), Johanna (92), Hermine (94) beim Malen: „Während der Kunsttherapie können wir unsere Emotionen ausdrücken und uns entspannen.“(Bild: zVg)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Manchmal braucht es keine Worte, um auszudrücken, was tief in einem Menschen vorgeht. Auch eine Zeichnung kann Erinnerungen wecken, Seelenschmerz sichtbar machen und sogar Menschen eine Stimme geben, die nicht mehr sprechen können. Sabine Jackson (52) aus Purbach im Burgenland weiß um die besondere Kraft der Farben. Mit ihrer Kunsttherapie öffnet sie Türen zu inneren Welten – und schenkt anderen ein Stück Lebensfreude, Selbstvertrauen und Würde zurück.

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Sabine Jackson aus Purbach bietet Kunsttherapie an. Dieser Behandlungsansatz ist in Krankenhäusern und Reha-Zentren schon da und dort verbreitet, steckt aber in freier Praxis immer noch in den Kinderschuhen steckt – vor allem im Burgenland. Dabei geht es darum, sich durch Malen, Zeichnen und Gestalten mit Gefühlen und Gedanken auseinanderzusetzen und belastende oder gar trauamatische Erlebnisse zu verarbeiten. 

Jackson – sie ist mit einem Engländer verheiratet und Mutter dreier erwachsener Söhne – bietet diese Therapieform auch beim Psychosozialen Dienst, im Kinderdorf Pöttsching und in der Seniorenpension des Hilfswerks in Purbach an. Dort wird jeden Mittwochvormittag zum Pinsel gegriffen.

Auch Brigitte, 74 Jahre, ist begeistert: „Mir macht das Malen Spaß!“
Auch Brigitte, 74 Jahre, ist begeistert: „Mir macht das Malen Spaß!“(Bild: zVg)
„Jetzt erinnere ich mich wieder!“, sagt die 92-jährige Theresia.
„Jetzt erinnere ich mich wieder!“, sagt die 92-jährige Theresia.(Bild: zVg)
Die 88-jährige Helene ist stolz auf ihr Schaffen: „Ich habe ein Zeichen gesetzt! Ich habe Spuren ...
Die 88-jährige Helene ist stolz auf ihr Schaffen: „Ich habe ein Zeichen gesetzt! Ich habe Spuren hinterlassen!“(Bild: zVg)

Zugang zu inneren Welten
„99 Prozent meiner Klienten haben totale Panik vor diesem weißen Blatt Papier. Wie wissen nicht, wo sie anfangen sollen oder wollen es nicht verschandeln“, sagt Jackson. Den Heimbewohnern gehe es nicht anders. Auch sie hätten Scheu und Hemmungen davor, den ersten Strich oder den ersten Farbklecks zu setzen, weil man ihnen schon in der Schule eingebläut hat, dass sie zu wenig Talent zum Zeichnen hätten.

„Doch sobald sie ihre Angst und Selbstzweifel überwinden, in sich selbst versinken und intuitiv drauflos malen, wird es still im Raum. Manche beginnen zu weinen, weil sich Erinnerungen melden. Anderen hilft das Ausdrücken ihrer Emotionen durch Farben und Formen sogar dabei, mit Heimweh, Abschied und körperlichen Schmerzen zurecht zu kommen. Malen ermöglicht nämlich einen Zugang zu inneren Welten, die auf andere Weise nur schwer erreichbar sind“, erklärt Jackson und erzählt von einem jungen Patienten, der nach einem Schlaganfall nicht mehr sprechen konnte. Erst durch das Malen sei es ihm wieder gelungen, sich mitzuteilen.

Kunsttherapeutin Sabine Jackson. Ihre jüngste Klientin ist neun Jahre alt, ihre älteste 96.
Kunsttherapeutin Sabine Jackson. Ihre jüngste Klientin ist neun Jahre alt, ihre älteste 96.(Bild: zVg)

Eine Wohltat für Körper, Geist und Seele
Vor jeder Malsession liest Jackson den Heimbewohnern zur Einstimmung Märchen vor, die oft zu Lebensgeschichten und zur eigenen Biografie führen. Außerdem gibt sie den Senioren Impulsfragen mit auf den Weg: Wie geht es mir im Moment? Was beschäftigt mich gerade? Oft hört sie dann: „Mir tut alles weh!“ Aber auch seelische Schmerzen werden thematisiert.

Dann animiert sie die betagten Künstlerinnen und Künstler, ihre Empfindungen und ihr Unwohlsein durch Formen und Farben sichtbar zu machen. Sobald der kreative Prozess beendet ist, werden die abstrakten Kunstwerke betrachtet und besprochen. „Es ist wirklich verblüffend: Sobald der Schmerz bewusst wahrgenommen, angenommen und gestaltet wird, löst er sich auf und die Heimbewohner fühlen sich danach viel besser. Das ist nicht nur ein subjektives Gefühl, sondern wird auch von den anderen bezeugt.“ 

Nach dem Malen wird gemeinsam reflektiert. So kommt so manche Geschichte ans Licht, von der die ...
Nach dem Malen wird gemeinsam reflektiert. So kommt so manche Geschichte ans Licht, von der die Mitbewohner noch gar nichts wussten.(Bild: zVg)

Vernissage am Sonntag
Besonders heilsam ist die Beschäftigung auch für den Selbstwert. Die Oldies haben nämlich meist keine Aufgaben mehr im Leben und fühlen sich deshalb oft nutzlos und wertlos. Beim Betrachten ihrer Schöpfungen wiederum erkennen sie. „Ich bin ja doch noch für etwas gut!“ Eine Erfahrung, die nicht nur Freude bereitet, sondern auch Würde zurückgibt und das Selbstvertrauen stärkt.

Am Sonntag ab 14 Uhr werden 54 ausgewählte Werke im Pfarrheim Purbach erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. „Die acht Künstlerinnen sind schon ganz aufgeregt und freuen sich auf viele Besucher. Im Übrigen können die Zeichnungen gegen eine freie Spende auch erworben werden. Das Reinerlös kommt den Heimbewohnern zugute.“

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