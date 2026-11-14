Gedenkfeier als wichtiger „Auftrag für Gegenwart“

Vor dem Mahnmal für Roma und Sinti in Lackenbach fand gestern die jährliche Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an deren unermessliches Leid während der NS-Zeit statt. Landesrat Heinrich Dorner, der in Vertretung von Landeshauptmann Doskozil teilnahm, unterstrich, dass Erinnern mehr bedeute, als die Vergangenheit wachzuhalten: „Sie bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und entschieden gegen Rassismus, Antisemitismus, Ausgrenzung und Menschenfeindlichkeit aufzutreten.“