Gedenkfeier als wichtiger „Auftrag für Gegenwart“

Die Geschichte darf nicht in Vergessenheit geraten und ihre Lehren müssen auch heute unser Handeln prägen. Dieses zentrale Anliegen stand am Samstag im Mittelpunkt der Gedenkveranstaltung in Lackenbach, bei der Vertreter aus Politik, Kultur und Gesellschaft gemeinsam ein Zeichen gegen für ein respektvolles Miteinander setzten.
Vor dem Mahnmal für Roma und Sinti in Lackenbach fand gestern die jährliche Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an deren unermessliches Leid während der NS-Zeit statt. Landesrat Heinrich Dorner, der in Vertretung von Landeshauptmann Doskozil teilnahm, unterstrich, dass Erinnern mehr bedeute, als die Vergangenheit wachzuhalten: „Sie bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und entschieden gegen Rassismus, Antisemitismus, Ausgrenzung und Menschenfeindlichkeit aufzutreten.“
Auch das Hohe Haus war vertreten
An der Feier nahmen auch Vize-Landeshauptfrau Anja Haider-Wallner, Peter Haubner, Zweiter Präsident des Nationalrates, Christian Klippl, Obmann des Kulturvereins Österreichischer Roma, sowie Bürgermeister Christian Weninger teil. Die Schüler des BG/BRG/BORG Oberpullendorf gestalteten die Feier mit. Für die musikalische Umrahmung sorgte die „Balkan Combo“.
Historischer Hintergrund
Das Lager Lackenbach im Burgenland war ab November 1940 eines der größten sogenannten „Zigeunerlager“ im damaligen Deutschen Reich. Tausende Roma und Sinti wurden dort unter menschenunwürdigen Bedingungen festgehalten. Viele wurden später deportiert und ermordet. Von rund 4000 in Lackenbach internierten Roma und Romnja überlebten nur etwa 300 bis 400 die NS-Verfolgung.
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