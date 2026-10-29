Wieder bedenklicher Vorfall mit betagtem Lenker

Über Wiese gerollt

In Lacken (Gemeinde Feldkirchen/D.) fuhr am Donnerstag ein 84-Jähriger um 0.15 Uhr mit einem Pkw rückwärts aus seiner Garage. Dabei querte er die gesamte Gemeindestraße, kam von der Fahrbahn ab und rollte über eine Wiese bis zur Gartenmauer eines Nachbarn. Dieser alarmierte die Polizei. Mit den Worten „Ich lasse mir den Schein nicht mehr nehmen“, verweigerte der betagte Autolenker einen Alkotest. Er wurde verletzt ins Spital gebracht.