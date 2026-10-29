Halloween wird immer mehr zum neuen Fasching

Evers öffnet noch ein letztes Mal

Wie groß der Andrang in seinem Kostümverleih ist, hänge davon ab, wie viele Veranstaltungen stattfinden. Denn ohne Party brauche es auch kein Kostüm.

An dem mangelt es in Oberösterreich allerdings nicht. Am 31. Oktober laden etwa das Empire, Le Jardin und die Remembar zur gruseligen Partynacht. In der Tabakfabrik steigt ein Halloween Rave. Und auch das Evers öffnet noch ein letztes Mal, bevor endgültig Schluss ist.