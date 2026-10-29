Halloween wird immer mehr zum neuen Fasching

Hexen, Vampire oder Horror-Clowns, aber auch nette Gestalten ziehen Samstagnacht durch Oberösterreichs Straßen. Besonders bei Jugendlichen wird die Lust aufs Verkleiden am 31. Oktober immer größer. Beim Kostümverleih Windner ist der Andrang dieses Jahr jedenfalls groß.
„Je blöder, umso besser“, sagt Berthold Windner schmunzelnd, wenn es um Kostümideen für Halloween geht. Der Schneidermeister und Kostümbildner vom Kostümverleih Windner weiß, wovon er spricht: „Seit circa 50 Jahren gibt es uns.“
„Hauptsache ausgefallen“
Am 31. Oktober ziehen nicht mehr nur Hexen, Vampire und gruselige Gestalten durch Linz. „Es gibt keine Einschränkungen mehr. Die Ideen sind kunterbunt gemischt und müssen nicht einmal gruselig sein,“ weiß er. Einen klaren Trend wie beispielsweise in den vergangenen Jahren der beliebte „Joker“ gebe es heuer nicht. „Hauptsache ausgefallen“, so der Experte.
„Ich werde heuer wieder bei meinen Nachbarn Süßigkeiten sammeln und habe mir dafür schon ein paar Kostümideen auf TikTok rausgesucht.“
Lina Steinmetz (14, Linz)
Bild: Horst Einöder/Flashpictures
Halloween entwickle sich immer mehr zu einer zweiten Faschingszeit in Österreich, besonders bei den Jungen. Das merkt Windner vor allem bei Studenten und jungen Erwachsenen im Alter bis etwa 30 Jahre: „Die sind damit aufgewachsen.“
Evers öffnet noch ein letztes Mal
Wie groß der Andrang in seinem Kostümverleih ist, hänge davon ab, wie viele Veranstaltungen stattfinden. Denn ohne Party brauche es auch kein Kostüm.
An dem mangelt es in Oberösterreich allerdings nicht. Am 31. Oktober laden etwa das Empire, Le Jardin und die Remembar zur gruseligen Partynacht. In der Tabakfabrik steigt ein Halloween Rave. Und auch das Evers öffnet noch ein letztes Mal, bevor endgültig Schluss ist.
„Ich gehe am Samstag auf den Halloween Rave in der Tabakfabrik. Meine Freundin hat mir beim Kostüm geholfen. Ich gehe als der Hase von Alice im Wunderland.“
Amon Mai (21, Linz)
Bild: Horst Einöder/Flashpictures
Wer noch auf der Suche nach einer besonderen Verkleidung ist, muss nicht zwingend tief in die Geldtasche greifen. Beim Kostümverleih Windner etwa bekommt man schon zwischen 30 und 50 Euro ein Halloween-Outfit – „je nachdem wie umfangreich die Ausstattung ist.“
Halloween-Schminke getestet
Vorsicht geboten ist hingegen bei der gruseligen Gesichtsbemalung: Die Arbeiterkammer OÖ hat 15 Halloween-Schminkprodukte getestet. Nur fünf davon waren empfehlenswert, fünf weitere bedingt empfehlenswert und fünf fielen wegen bedenklicher Inhaltsstoffe durch. Anna Jaschek
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