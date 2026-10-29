„Alkohol kann bei Kindern Reifung verzögern“

Betrunken auf einen E-Scooter zu steigen, ist selten eine gute Idee. Wenn der Fahrer dann noch dazu erst zarte zwölf Lenze zählt, wird es doppelt schlimm – so geschehen am Mittwoch gegen 21 Uhr im Innviertel. Einer Polizeistreife fiel der Bub auf, weil er mit seinem Zweirad ohne Helm und Beleuchtung in seinem Heimatort Sankt Martin im Innkreis unterwegs war.