Farbenfroher Albtraum trifft den Nerv der Zeit

Das Tagesgeschehen wird aufgemalt

Wer nähertritt, entdeckt jedoch hochbrisante Themen: Ein grün verfremdetes Nawalny-Porträt erinnert an Giftanschläge auf russische Oppositionelle, die raumgreifende Textilinstallation „Ocean“ mit einem überfüllten Flüchtlingsboot verweist auf aktuelle Migrationsfragen. Dazwischen tauchen Popikonen und Politiker auf: Donald Trump mit dem Finger am Abzug, Wladimir Putin als Protagonist ungelöster Weltkonflikte oder der Fernseh-Außerirdische Alf als „Legal Alien“ im All.