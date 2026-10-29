Migrant (27) bedrohte Sozialarbeiterin mit Messer

Abweisung nicht akzeptiert?

Die Kontaktstelle für Armutsmigration besteht seit 2014 und unterstützt Menschen aus EU-Ländern, insbesondere aus Osteuropa. Ein möglicher Hintergrund des Vorfalls könnte sein, dass die 28-Jährige dem Afghanen zuvor erklärt hatte, dass er nicht in die klar definierten Zielgruppe fällt. Seit Bestehen der Stelle hat es keinen vergleichbaren Übergriff gegeben.