Kasberg-Übernahme fix: Pachtverträge unterzeichnet

Erst in der Vorwoche schlugen die Vorstände der Fördergenossenschaft „lebenswertes Almtal“ Alarm, weil man sich mit einer Grundstückseigentümerin noch nicht einig geworden war und die Weiterführung des Skigebietes zu scheitern drohte. Seit Mittwoch dürfte diese Sorge aber Geschichte sein. Wie das Land Oberösterreich auf Anfrage der „OÖN“ mitteilte, konnte man sich mit allen Eigentümern einigen.