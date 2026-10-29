Kasberg-Übernahme fix: Pachtverträge unterzeichnet

Die Fortführung des Skigebietes am Kasberg scheint gesichert. Noch bis Ende dieser Woche sollen alle fehlenden Pachtverträge unterschrieben sein, wenn das Wetter mitspielt, ist ein Saisonstart am 5. Dezember geplant.
Erst in der Vorwoche schlugen die Vorstände der Fördergenossenschaft „lebenswertes Almtal“ Alarm, weil man sich mit einer Grundstückseigentümerin noch nicht einig geworden war und die Weiterführung des Skigebietes zu scheitern drohte. Seit Mittwoch dürfte diese Sorge aber Geschichte sein. Wie das Land Oberösterreich auf Anfrage der „OÖN“ mitteilte, konnte man sich mit allen Eigentümern einigen.
Saisonstart Anfang Dezember
Zwei sollen der Übernahme der Pachtverträge durch das Land OÖ bereits zugestimmt, der Dritte soll dies für diese Woche angekündigt haben. Abseits davon laufen im Skigebiet die Vorbereitungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Der Start ist für 5. Dezember geplant – vorausgesetzt das Wetter passt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.