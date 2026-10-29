Metallkonzern mit zweitbestem Quartal aller Zeiten

Positive Prognose

Für das Gesamtjahr geht die AMAG im Segment Metall von einer stabilen Produktion bei Alouette und einem anhaltend attraktiven Preisniveau für Aluminium und Tonerde aus. Aber auch in den Segmenten Gießen und Walzen erwartet das Unternehmen eine hohe Produktivität. Zudem sollen sich die Kosteneffizienzmaßnahmen positiv auswirken. Risiken sieht Breguncci vor allem in nachteiligen kurzfristigen Veränderungen relevanter Marktpreise, Änderungen bei den US-Einfuhrzöllen, einer hinter den Erwartungen zurückbleibenden Absatzentwicklung im Segment Walzen sowie bei kurzfristigen Energiepreisanstiegen.