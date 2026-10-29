Mörder muss für 20 weitere Jahre in den „Häfn“

„Ich fühle mich unschuldig, weil ich damit nichts zu tun habe. Es ist ein absolutes Fehlurteil, ich bitte um eine Aufhebung“, flehte der 63-Jährige. Eine Aufhebung wäre aber gar nicht möglich gewesen, da es nur um die Strafhöhe ging. Diese blieb bei 20 Jahren. Lediglich die Schadenersatzzahlungen an das Opfer wurden leicht herabgesetzt.