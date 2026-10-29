Hexenkessel, Bluesrock und berührende Liebeslieder

Ein buntes Programm mit vielen Konzerten wird am Wochenende in OÖ geboten: Für Kinder gibt es eine spannende Hexengeschichte im Leondinger Turm 9. Die Band Heckspoiler präsentiert ihr neues Album im Kino Ebensee und bei einem Konzert in der Spinnerei Traun stehen klassischer Blues sowie fulminanter Rock im Fokus. Im Festsaal der Elisabethinen werden dafür Romantiker auf eine Reise mit Liebesliedern entführt.