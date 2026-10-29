Tod daheim als letzter Wunsch von vielen Alten

Keiner ist nicht betroffen. Doch der Tod ist ein Tabu, das meist nur rund um Allerheiligen gebrochen wird. Zwei von drei Oberösterreichern möchten daheim in den eigenen vier Wänden und im Kreis ihrer Familie sterben. Ein frommer Wunsch, der tatsächlich nur für 25 Prozent in Erfüllung geht. Die meisten Menschen sterben heutzutage im Krankenhaus oder in einem Alten- und Pflegeheim.