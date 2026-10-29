Polizei-Räumung von Protestcamp war rechtswidrig

Versammlung war ein Jahr lang genehmigt

Jetzt kam die Entscheidung des Gerichts: Die Räumung war rechtswidrig. „Ein die Auflösung einer Versammlung rechtfertigender, die öffentliche Ordnung bedrohender Charakter muss jedoch von der Versammlung selbst ausgehen. Die Versammlung wurde aber von Beginn bis zur Auflösung – wie angemeldet – unverändert abgehalten. Aus Sicht des Gerichts rechtfertigten die für die Bergung des Bohrkopfs erforderlichen Arbeiten die spätere Auflösung und zwangsweise Räumung der nicht untersagten Versammlung im vorliegenden Fall nicht. Vor allem nicht in dem Sinne, dass ein die öffentliche Ordnung bedrohender Charakter durch die Versammlung selbst entstanden wäre“, heißt es in der Begründung. Kurz gesagt: Die Versammlung war für ein Jahr angemeldet, genehmigt und es wurde nichts an der genehmigten Veranstaltung verändert. Daher hätte sie nicht mit Zwangsgewalt geräumt werden dürfen.