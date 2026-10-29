Sandra Hesch: Konzert in Linz wird verschoben

Die (ober-)österreichische Musikerin Sandra Hesch, die mit ihren gefühlvollen Liedern und authentischen Texten ein treues Publikum begeistert, hat ihr geplantes Konzert im Linzer Posthof abgesagt. Aber es steht bereits ein Ersatztermin fest.
Ihre Musik steht für Ehrlichkeit, Gefühl und Nähe zum Publikum. Beim Linzer „Krone“-Fest begeisterte Sandra Hesch eine große Fangemeinde, auch die Tickets für ihr geplantes Konzert (28. 11.) im Posthof waren gut nachgefragt.
Umso überraschender kommt die Nachricht, dass Hesch den Auftritt im Posthof abgesagt hat. Es wäre Teil einer Tour gewesen, auch andere Termine dürften purzeln. Einen Grund nannte die beliebte Musikerin nicht.
Konzert wird nachgeholt
Doch Fans können sich freuen, denn der Ersatztermin im Linzer Posthof steht schon fest: Hesch wird am 1. Mai 2027 in Linz auftreten.
Und wie immer: Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit auch für Ersatztermine und müssen nicht umgetauscht werden, können aber selbstverständlich auch bis spätestens 1 Woche vor dem jeweiligen Ersatztermin gegen Rückerstattung des Eintrittspreises an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.
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