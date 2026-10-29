Notruf wegen Streit ließ Drogenhändler auffliegen

Beamte des koordinierten Kriminaldienstes des Bezirkspolizeikommandos Ried konnten einem 46-Jährigen aus dem Bezirk Ried den gewerbsmäßigen Suchtgifthandel in einer die Grenzmengenverordnung mehrfach überschreitenden Menge nachweisen.

Streit führte zu Festnahme

Am 8. Februar 2026 wurde der Beschuldigte nach einem vorangegangenen Streit mit seiner Ex-Lebensgefährtin im Bereich von Utzenaich festgenommen. „Die Lebensgefährtin hatte den Polizeinotruf gewählt, weil der Beschuldigte bei ihr im Haus randalierte und zwei Türen eingeschlagen hatte. Außerdem hatte sie den Verdacht, dass er dort Suchtgift bunkert, was sich als richtig herausstellte“, so Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis.