Landesrat: „Es gibt zu wenig Kassenarzt-Stellen!“

Endlich Lösung für die Community Nurses

Eine große Änderung steht bei den Community Nurses bevor. Das ist diplomiertes Pflegepersonal, das derzeit in neun Gemeinden für Pflege-Anliegen zur Verfügung steht. Das 2022 begonnene Projekt wurde zunächst drei Jahre lang von der EU finanziert. Einige Bundesländer hörten dann damit auf, in der Steiermark sprangen Land und die betroffenen Gemeinden ein. „Ich bin der festen Überzeugung, dass Community Nursing einen Mehrwert hat“, sagt Kornhäusl gerade mit Blick auf die immer älter werdende Bevölkerung.