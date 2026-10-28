Doctor's Requests Denied
How an Athlete (79) Fought to Get the Weight-Loss Injection
Staatsliga player Herbert S. had always been athletic until his health began to limit him more and more severely, and the 1.80-meter-tall man’s weight rose to 145. A weight-loss injection, initially paid for out of pocket, proved to be a huge success. The ÖGK rejected three reimbursement requests from doctors. The tenacious 79-year-old told Krone+ how he finally managed to get approval.
Herbert S. had always been the athletic type. In the 1970s, he played handball in the national league, engaged in passionate tennis matches, and was by no means the slowest on the slopes. A severe pelvic misalignment and a botched surgery suddenly left him with a 60% disability rating in 1991. He tried—as best he could—to stay active, succeed at work, and provide financial security for his family.
The symptoms and weight of the Lower Austrian, who now lives on the outskirts of Vienna, continued to increase:
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