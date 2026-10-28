Mbappe-Eklat: China reagiert auf Entschuldigung

Wirbel um Superstar Kylian Mbappe: Nach seinen Äußerungen im Zusammenhang mit Revolutionsführer Mao Zedong hat China die Entschuldigung des Stürmers von Real Madrid zur Kenntnis genommen, allerdings zunächst keine Pläne für eine Aufhebung des Boykotts durchblicken lassen.
„Wir schätzen die Entschuldigung des Betroffenen“, sagte Außenamtssprecher Guo Jiakun in Peking. Auf die Nachfrage, ob damit auch die Maßnahmen gegen den 27-Jährigen erleichtert würden, ging er jedoch nicht ein.
Online kursierten zuvor Aussagen des Ausnahmestürmers aus dem Interview eines Podcasts. Darin wurde er nach seinem Lieblings-Meme mit ihm selbst gefragt. Memes sind zum Beispiel Fotomontagen, die sich online schnell verbreiten. Als Antwort nannte Mbappe ein Meme mit einem „Typen“, von dem er glaube, dass es ein „chinesischer Diktator“ gewesen sei, auf dem sein Gesicht montiert sei. Das bringe ihn am meisten zum Lachen, sagte der Weltmeister von 2018.
Chinesische Unternehmen hatten daraufhin Werbepartnerschaften mit Mbappe gekündigt, Chinas Staatsfernsehen CCTV teilte unter anderem mit, keine La-Liga-Spiele mit Mbappe zu übertragen und auch keine Werbung mehr mit ihm zu zeigen.
Entschuldigung auch von Real
Auch Real Madrid bat mittlerweile beim chinesischen Volk um Entschuldigung. „Unser Verein hegt tiefen Respekt für China, seine Geschichte, seine Kultur und seine Bürger sowie für die Millionen chinesischer Fans, die Real Madrid mit Zuneigung und Bewunderung begegnen“, teilte der Klub mit. Die spanische LaLiga hatte bereits um Entschuldigung gebeten.
Thema in China zensiert
Tatsächlich kursieren online etwaige Memes mit Mbappes Gesicht, die ursprünglich auf ein Bild des chinesischen Revolutionsführers Mao Zedong zurückgehen. Mao genießt als Mitbegründer der Volksrepublik hohes Ansehen in China. Kritische Inhalte zu Chinas politischen Führungspersönlichkeiten werden in der Volksrepublik online in der Regel scharf zensiert – so auch in diesem Fall.
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