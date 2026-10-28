Was für ein Jahr für Triathlet Lukas Pertl! Praktisch mit dem Start in die Olympia-Qualifikation für Los Angeles 2028 kam er richtig in Schuss und behielt diese gute Form bis zu seinem letzten Rennen des Jahres 2026 bei. Der Pongauer muss in den kommenden Wochen wieder die Schulbank drücken.
Mit einem elften Platz in Tongyeong (Kor) beendete Triathlet Lukas Pertl eine bärenstarke Saison. Seit dem Auftakt in die Olympia-Qualifikation für Los Angeles 2028 im Juni gelangen dem Gasteiner vier Top-Ten-Platzierung. Generell war er bei zwölf Bewerben nie schlechter als 26. „Ich muss sagen, ich habe noch nie so eine gute Saison gehabt. Dass es da zum Beginn der Olympia-Quali so hinhaut, hätte ich mir nie erträumt“, strahlte der 31-Jährige rückblickend.
So gut war Lukas Pertl noch nie platziert in der Weltrangliste
Durch die Vielzahl an guten Ergebnissen liegt er in der Weltrangliste als zweitbester Österreicher auf Rang 61 (persönlicher Rekord) und im Olympia-Quali-Ranking auf Platz 27. Damit ist der Pongauer voll auf Kurs Richtung Los Angeles. „Das ist eine gute Position zum Überwintern. Ich gehe mit einem richtig großen Lachen in den Winter“, meinte der ohnehin zumeist gut gelaunte Athlet.
In den folgenden Monaten haben für ihn vor allem zwei Sachen Priorität: „Ich darf wieder zur Polizeiausbildung nach Graz, habe dort fünf Wochen Ausbildung.“ Und daheim will er in jeder freien Minute seiner Familie so viel Zeit wie möglich zurückgeben. Für das kommende Jahr steht der Plan noch nicht ganz fix. Es sieht aber danach aus, dass er nach dem Wintertraining auf Alpin-, Touren- und Langlaufski wieder nach Namibia für ein Höhentrainingslager begibt. Anfang März möchte Pertl auf Lanzarote in die Saison 2027 starten.
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