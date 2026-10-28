„Habe noch nie so eine gute Saison gehabt“

In den folgenden Monaten haben für ihn vor allem zwei Sachen Priorität: „Ich darf wieder zur Polizeiausbildung nach Graz, habe dort fünf Wochen Ausbildung.“ Und daheim will er in jeder freien Minute seiner Familie so viel Zeit wie möglich zurückgeben. Für das kommende Jahr steht der Plan noch nicht ganz fix. Es sieht aber danach aus, dass er nach dem Wintertraining auf Alpin-, Touren- und Langlaufski wieder nach Namibia für ein Höhentrainingslager begibt. Anfang März möchte Pertl auf Lanzarote in die Saison 2027 starten.