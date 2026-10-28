Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kleine Helden (9, 12)

Oma stürzte mit Scooter: Enkel als Erstehelfer

Steiermark
28.10.2026 12:25
Die Verletzte wurde vom Grünen Kreuz zum Spital gebracht.
Die Verletzte wurde vom Grünen Kreuz zum Spital gebracht.(Bild: Grünes Kreuz Steiermark)
Porträt von Monika König-Krisper
Von Monika König-Krisper

Zwei Mädchen (9, 12) leisteten am Mittwochvormittag ihrer Oma, die vor ihren Augen mit einem Scooter schwer gestürzt war, Erste Hilfe. Sie alarmierten die Rettung, versorgten ihre Wunden, deckten sie zu und blieben bis zum Eintreffen des Grünen Kreuz bei ihr.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eine brenzlige Situation wurde am Mittwochvormittag von zwei Mädchen (9, 12) in St. Stefan ob Stainz bravourös gemeistert: Mit ihrer Oma (64) testeten sie einen Scooter. Die Frau stellte sich in einer Nebenstraße des Hauses auf das Fahrgerät, setzte für die Fahrübung aber keinen Helm auf. Das Schicksal schlug zu – sie stürzte und verletzte sich am Kopf!

Kinder reagierten blitzschnell
Ihre Enkelkinder verfielen nicht in Schockstarre und zögerten nicht, genau das Richtige zu tun: Eines der Mädchen lief zum Nachbarn und schlug Alarm. Währenddessen zog das zweite Kind seine Weste aus und legte sie über seine Großmutter. Dann lief es ins Haus, holte eine weitere Decke sowie den Erste-Hilfe-Koffer und versorgte die Wunde der Verletzten! 

Zitat Icon

In einer Situation, die auch für Erwachsene belastend sein kann, haben sie Veranwortung übernommen, Hilfe organisiert und sich um ihre Großmutter gekümmert.

Grünes Kreuz Steiermark

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte des Grünen Kreuz ließen sie ihre Oma nicht alleine. Für die Einsatzkräfte beim Rettungsdienst ein eindrucksvolles Beispiel, dass Erste Hilfe keine Frage des Alters ist: „Was diese beiden Kinder geleistet haben, verdient großen Respekt. In einer Situation, die auch für Erwachsene belastend sein kann, haben sie Verantwortung übernommen, Hilfe organisiert und sich um ihre Großmutter gekümmert. Genau dieses Verhalten wünschen wir uns, wenn Menschen in eine Notsituation geraten.“

Die verletzte Steirerin wurde ins Unfallrankenhaus Graz transportiert, wo sie aktuell behandelt wird.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
28.10.2026 12:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
147.772 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Adabei Österreich
Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in den USA!
108.205 mal gelesen
Martina Reuter nahm an ihrem allerersten Bodybuilding-Wettbewerb in den USA teil und freut sich ...
Österreich
Wie wird der Winter? Das sagen die ersten Trends
91.679 mal gelesen
Fix ist noch nichts – aber erste Trends lassen vorsichtige Prognosen für den heurigen Winter zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Kickl wettert über „skrupellose“ Meinl-Reisinger
1243 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger ist eines der Lieblingsziele von Herbert Kickls politischer Attacken.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf