Oma stürzte mit Scooter: Enkel als Erstehelfer

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte des Grünen Kreuz ließen sie ihre Oma nicht alleine. Für die Einsatzkräfte beim Rettungsdienst ein eindrucksvolles Beispiel, dass Erste Hilfe keine Frage des Alters ist: „Was diese beiden Kinder geleistet haben, verdient großen Respekt. In einer Situation, die auch für Erwachsene belastend sein kann, haben sie Verantwortung übernommen, Hilfe organisiert und sich um ihre Großmutter gekümmert. Genau dieses Verhalten wünschen wir uns, wenn Menschen in eine Notsituation geraten.“