Oma stürzte mit Scooter: Enkel als Erstehelfer

Zwei Mädchen (9, 12) leisteten am Mittwochvormittag ihrer Oma, die vor ihren Augen mit einem Scooter schwer gestürzt war, Erste Hilfe. Sie alarmierten die Rettung, versorgten ihre Wunden, deckten sie zu und blieben bis zum Eintreffen des Grünen Kreuz bei ihr.
Eine brenzlige Situation wurde am Mittwochvormittag von zwei Mädchen (9, 12) in St. Stefan ob Stainz bravourös gemeistert: Mit ihrer Oma (64) testeten sie einen Scooter. Die Frau stellte sich in einer Nebenstraße des Hauses auf das Fahrgerät, setzte für die Fahrübung aber keinen Helm auf. Das Schicksal schlug zu – sie stürzte und verletzte sich am Kopf!
Kinder reagierten blitzschnell
Ihre Enkelkinder verfielen nicht in Schockstarre und zögerten nicht, genau das Richtige zu tun: Eines der Mädchen lief zum Nachbarn und schlug Alarm. Währenddessen zog das zweite Kind seine Weste aus und legte sie über seine Großmutter. Dann lief es ins Haus, holte eine weitere Decke sowie den Erste-Hilfe-Koffer und versorgte die Wunde der Verletzten!
In einer Situation, die auch für Erwachsene belastend sein kann, haben sie Veranwortung übernommen, Hilfe organisiert und sich um ihre Großmutter gekümmert.
Grünes Kreuz Steiermark
Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte des Grünen Kreuz ließen sie ihre Oma nicht alleine. Für die Einsatzkräfte beim Rettungsdienst ein eindrucksvolles Beispiel, dass Erste Hilfe keine Frage des Alters ist: „Was diese beiden Kinder geleistet haben, verdient großen Respekt. In einer Situation, die auch für Erwachsene belastend sein kann, haben sie Verantwortung übernommen, Hilfe organisiert und sich um ihre Großmutter gekümmert. Genau dieses Verhalten wünschen wir uns, wenn Menschen in eine Notsituation geraten.“
Die verletzte Steirerin wurde ins Unfallrankenhaus Graz transportiert, wo sie aktuell behandelt wird.
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