Randalierern sollen Sozialhilfen gestrichen werden

Zahlreiche Verschärfungen vorgesehen

Auslöser des Gesetzentwurfs waren Ausschreitungen nach dem Champions-League-Triumph des Fußballvereins Paris Saint-Germain Ende Mai. Angesichts der jüngsten Gewalttaten am Rande von Demonstrationen gegen hohe Preise und schlechte Lernbedingungen an Schulen und Universitäten setzten die Senatoren zahlreiche Verschärfungen durch: etwa Einschränkungen des Demonstrationsrechts, den erleichterten Einsatz von Drohnen und eine automatische Analyse von Bildern von Überwachungskameras. Dies soll helfen, bestimmte Situationen schneller zu identifizieren, etwa Bewegungen innerhalb einer Menschenmenge. Die Senatoren stimmten auch für ein Eilverfahren, um Onlinebeiträge zu löschen, die zu Sachbeschädigung aufrufen.