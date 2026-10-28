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Bande festgenommen

Einbruchsserie in Wien: Bub (13) gefasst

Wien
28.10.2026 12:53
Mehrere Verdächtige wurden nach intensiven Ermittlungen festgenommen. Der Jüngste ist erst 13 ...
Mehrere Verdächtige wurden nach intensiven Ermittlungen festgenommen. Der Jüngste ist erst 13 Jahre alt.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine Jugendbande hat innerhalb weniger Wochen zahlreiche Einbrüche in Wien verübt. Vier Verdächtige wurden auf frischer Tat ertappt, zwei weitere konnten wenig später ebenfalls gefasst werden. Insgesamt bringt die Polizei die Gruppe mit rund 46 Straftaten in Verbindung. Auch ein erst 13-Jähriger ist unter den Verdächtigen.

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Zwischen September und Mitte Oktober sollen die Jugendlichen vor allem in Geschäftslokale im Großraum Wien eingebrochen sein. Am 18. Oktober gelang der Polizei ein erster Ermittlungserfolg: Nach Einbrüchen in fünf Geschäfte wurden drei 15-Jährige und ein erst 13-Jähriger auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen.

Weitere Verdächtige gefasst
Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten zwei zusätzliche Verdächtige ausforschen. Dabei handelt es sich um zwei 16-Jährige. Laut Polizei zeigten sich die sechs Verdächtigen bei ihren Einvernahmen großteils geständig. Bisher konnten ihnen rund 46 Straftaten zugeordnet werden. Die Ermittler gehen allerdings davon aus, dass die Gruppe für weitere Delikte verantwortlich sein könnte. Derzeit wird unter anderem geprüft, ob auch Einbrüche im Nordbahnviertel auf ihr Konto gehen.

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