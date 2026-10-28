Einbruchsserie in Wien: Bub (13) gefasst

Weitere Verdächtige gefasst

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten zwei zusätzliche Verdächtige ausforschen. Dabei handelt es sich um zwei 16-Jährige. Laut Polizei zeigten sich die sechs Verdächtigen bei ihren Einvernahmen großteils geständig. Bisher konnten ihnen rund 46 Straftaten zugeordnet werden. Die Ermittler gehen allerdings davon aus, dass die Gruppe für weitere Delikte verantwortlich sein könnte. Derzeit wird unter anderem geprüft, ob auch Einbrüche im Nordbahnviertel auf ihr Konto gehen.