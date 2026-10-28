Lebensrettende Polizisten erhalten Ehrenzeichen

Die Revierinspektoren Samuel Schwartz und Patrick Wanhal retteten eine gehbehinderte Person aus einer brennenden Wohnung. Für ihren Einsatz erhalten sie die Goldene Medaille am Roten Bande – auch „Lebensrettermedialle“ genannt. Inspektor Schwartz sprach im Rahmen der Feierlichkeiten Dankesworte: „Hätte der Zufall nicht uns ausgewählt, so würde heute jemand anderer hier stehen und zu Ihnen sprechen. Was wir getan haben, ist keine Heldentat, sondern lediglich unser Beruf oder unsere Berufung, die so viele Kolleginnen und Kollegen jeden Tag ausüben.“