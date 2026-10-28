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Bundespräsident dankt

Lebensrettende Polizisten erhalten Ehrenzeichen

Österreich
28.10.2026 12:41
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ehre, wem Ehre gebührt: Einen Tag nach dem Nationalfeiertag hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Zeremoniensaal der Präsidentschaftskanzlei in Wien zahlreiche Persönlichkeiten für ihre Verdienste um die Republik ausgezeichnet. Darunter auch zwei Polizisten, die bei einem Einsatz ihr Leben riskierten!

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Die Revierinspektoren Samuel Schwartz und Patrick Wanhal retteten eine gehbehinderte Person aus einer brennenden Wohnung. Für ihren Einsatz erhalten sie die Goldene Medaille am Roten Bande – auch „Lebensrettermedialle“ genannt. Inspektor Schwartz sprach im Rahmen der Feierlichkeiten Dankesworte: „Hätte der Zufall nicht uns ausgewählt, so würde heute jemand anderer hier stehen und zu Ihnen sprechen. Was wir getan haben, ist keine Heldentat, sondern lediglich unser Beruf oder unsere Berufung, die so viele Kolleginnen und Kollegen jeden Tag ausüben.“

Aber nicht nur Polizeibeamte, die für „Sicherheit sorgen“, waren unter den rot-weiß-roten Ehrengästen. Van der Bellen fasste die lange Liste an herausragenden Leistungen der Anwesenden zusammen: „Sie arbeiten zusammen, handeln, wenn jemand Hilfe braucht, suchen den Dialog, geben ihr Wissen weiter, bemühen sich um Kunst, Musik, Bücher oder die Natur, bleiben an Ideen dran, arbeiten ehrenamtlich, ermöglichen Bildung.“

52 Ehrungen in 21 verschiedenen Kategorien wurden feierlich vergeben (siehe Infobox) – vom Silbernen und Goldenen Ehrenzeichen über Ehrenkreuze für Wissenschaft und Kunst bis hin zu Berufstiteln wie Hofrat, Regierungsrat und Professor – musikalisch begleitet vom Streichensemble der Gardemusik.

Die Revierinspektoren Samuel Schwartz (mitte) und Patrick Wanhal retteten eine gehbehinderte ...
Die Revierinspektoren Samuel Schwartz (mitte) und Patrick Wanhal retteten eine gehbehinderte Person aus einer brennenden Wohnung. Dafür erhielten sie die Lebensrettermedaille. Wanhal konnte krankheitsbedingt nicht an der Feier teilnehmen. Schwartz betonte, der Einsatz sei keine Heldentat, sondern Teil ihres Berufs.(Bild: Peter LECHNER / HBF)
Alle auf einen Blick
Die Liste der Geehrten:

Silbernes Ehrenzeichen

  • Gerlinde Hochhauser
  • Ing. Walter Leinweber, MSc
  • Astrid Rainer
  • Mag. Lukas Marcel Vosicky
  • Hedwig Wychera

Goldenes Ehrenzeichen

  • Heinrich Brandner, MBA
  • Usnija Buligovic
  • FOI iR Andrea Durst
  • Mag. Johann Embacher, MBA
  • Rudolf Gindlhumer
  • Senol Grasl-Akkilic, BA
  • Abg.z.NR a.D. Mag.a Helene Jarmer
  • Dipl.-Ing. Bernhard Lautner
  • Mag. Jürgen Partaj
  • OStR Mag.a Michaela Reiner
  • Dr. Klaus-Peter Schuh
  • Oberst iR Sabine Zentner, BA

Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst

  • Sepp Auer
  • Markus Landerer
  • Mag.a Elke Oberthaler
  • Dr.in Morgana Petrik
  • Mag.a Jutta Treiber

Großes Ehrenzeichen

  • HR Dr. Christian Brugger
  • HRin Mag.a Bettina Mais
  • Clementine Rath
  • Siegfried Weinert, MSc

Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse

  • Prof. Mag. Carl Aigner

Großes Silbernes Ehrenzeichen

  • Mag. Georg Schadt

 Großes Goldenes Ehrenzeichen

  • Mag.a Ingrid Christina Erna Bachler

Großes Silbernes Ehrenzeichen mit dem Stern

  • Mag. Thomas Hennefeld

Ökonomierätin

  • Saskia Dünser
  • Christine Lintner

Kommerzialrätin

  • Anna Schützenhofer-Hettegger

Bergrat h.c.

  • DI Dr. Heinz Müller

Professor

  • Dr. Veith Moser 

Kanzleirat

  • FOI Erich Feilhauer

Regierungsrat

  • ADir Kurt Illich
  • Dipl. KH-BW Ronald Söllner

Hofrat

  • Hw. MMag. Dr. Michael Max 

Silberne Medaille

  • Mag.a Bettina Galli-Magerl
  • Walter Kreiseder

Goldene Medaille

  • Franz-Josef Nussbaumer
  • OStv Susanne Steiner

Goldene Medaille am Roten Bande

  • Insp Samuel Schwartz
  • Insp Patrick Wanhal

Silbernes Verdienstzeichen

  • BezInsp Georg Trost

Goldenes Verdienstzeichen

  • Lukas Huber
  • FOI Josef Ploiner
  • Ehren-Abschnittsbrandinspektor Anton Primus
  • Helene Schwarz

Silbernes Ehrenzeichen

  • Irene Bamberger
  • Maria Edriss
  • Elisabeth Gutmann

Der Bundespräsident betonte in seiner Rede die Bedeutung des persönlichen Engagements für die Gesellschaft: „Was Österreich zu Österreich macht, das sind die Menschen, die hier leben. Sie tragen diesen Staat.“ Abschließend dankte er den Geehrten für ihren Beitrag zur Heimat und Zukunft Österreichs: „Ehre, wem Ehre gebührt. Herzlichen Glückwunsch!“ Auch von der Krone!

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