Lebensrettende Polizisten erhalten Ehrenzeichen

Ehre, wem Ehre gebührt: Einen Tag nach dem Nationalfeiertag hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Zeremoniensaal der Präsidentschaftskanzlei in Wien zahlreiche Persönlichkeiten für ihre Verdienste um die Republik ausgezeichnet. Darunter auch zwei Polizisten, die bei einem Einsatz ihr Leben riskierten!
Die Revierinspektoren Samuel Schwartz und Patrick Wanhal retteten eine gehbehinderte Person aus einer brennenden Wohnung. Für ihren Einsatz erhalten sie die Goldene Medaille am Roten Bande – auch „Lebensrettermedialle“ genannt. Inspektor Schwartz sprach im Rahmen der Feierlichkeiten Dankesworte: „Hätte der Zufall nicht uns ausgewählt, so würde heute jemand anderer hier stehen und zu Ihnen sprechen. Was wir getan haben, ist keine Heldentat, sondern lediglich unser Beruf oder unsere Berufung, die so viele Kolleginnen und Kollegen jeden Tag ausüben.“
Aber nicht nur Polizeibeamte, die für „Sicherheit sorgen“, waren unter den rot-weiß-roten Ehrengästen. Van der Bellen fasste die lange Liste an herausragenden Leistungen der Anwesenden zusammen: „Sie arbeiten zusammen, handeln, wenn jemand Hilfe braucht, suchen den Dialog, geben ihr Wissen weiter, bemühen sich um Kunst, Musik, Bücher oder die Natur, bleiben an Ideen dran, arbeiten ehrenamtlich, ermöglichen Bildung.“
52 Ehrungen in 21 verschiedenen Kategorien wurden feierlich vergeben (siehe Infobox) – vom Silbernen und Goldenen Ehrenzeichen über Ehrenkreuze für Wissenschaft und Kunst bis hin zu Berufstiteln wie Hofrat, Regierungsrat und Professor – musikalisch begleitet vom Streichensemble der Gardemusik.
Silbernes Ehrenzeichen
Goldenes Ehrenzeichen
Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst
Großes Ehrenzeichen
Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse
Großes Silbernes Ehrenzeichen
Großes Goldenes Ehrenzeichen
Großes Silbernes Ehrenzeichen mit dem Stern
Ökonomierätin
Kommerzialrätin
Bergrat h.c.
Professor
Kanzleirat
Regierungsrat
Hofrat
Silberne Medaille
Goldene Medaille
Goldene Medaille am Roten Bande
Silbernes Verdienstzeichen
Goldenes Verdienstzeichen
Silbernes Ehrenzeichen
Der Bundespräsident betonte in seiner Rede die Bedeutung des persönlichen Engagements für die Gesellschaft: „Was Österreich zu Österreich macht, das sind die Menschen, die hier leben. Sie tragen diesen Staat.“ Abschließend dankte er den Geehrten für ihren Beitrag zur Heimat und Zukunft Österreichs: „Ehre, wem Ehre gebührt. Herzlichen Glückwunsch!“ Auch von der Krone!
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