Polizist in Freizeit von Messerstecher attackiert

Der Polizist war am Dienstag in seiner Freizeit im Wiener Bezirk Ottakring joggen. An der Ecke Hasnerstraße/Hettenkoffergasse hielt er an, um sich zu dehnen. In diesem Augenblick sprach ihn der Syrer an und faselte etwas davon, den Mann töten zu wollen. Sekunden darauf zog er ein Küchenmesser und ging damit auf den Beamten los.