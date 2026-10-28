Polizist in Freizeit von Messerstecher attackiert

Nur durch heftigste Gegenwehr hat ein Wiener Polizist (37) in seiner Freizeit einen brutalen Messerangriff überlebt: Ein Syrer ging am Dienstagnachmittag plötzlich auf den Beamten los und versuchte, ihn mit einem Messer in die Niere zu stechen!
Der Polizist war am Dienstag in seiner Freizeit im Wiener Bezirk Ottakring joggen. An der Ecke Hasnerstraße/Hettenkoffergasse hielt er an, um sich zu dehnen. In diesem Augenblick sprach ihn der Syrer an und faselte etwas davon, den Mann töten zu wollen. Sekunden darauf zog er ein Küchenmesser und ging damit auf den Beamten los.
Der Polizist außer Dienst schrie lautstark um Hilfe, setzte sich mit aller Kraft zur Wehr und konnte so einen – vermutlich tödlichen – Nierenstich geradeso verhindern. Das Opfer erlitt bei der Attacke jedoch schwere Schnittverletzungen an den Händen. Der Verdächtige flüchtete in Richtung U-Bahnstation U3 Ottakring. Der 37-Jährige wurde nach der Erstversorgung in ein Spital gebracht.
Das Küchenmesser wurde noch am Tatort sichergestellt. Die Klinge war mehrfach abgebrochen.
Verdächtiger auf offener Straße gefasst
Aufgrund einer genauen Personenbeschreibung sowie Lichtbildern des gesuchten Mannes von einer Videoüberwachung eines nahegelegenen Gebäudes konnte der Verdächtige rasch auf offener Straße von Polizisten angehalten werden.
Der 29-jährige Syrer wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes ermittelt, in einer ersten Einvernahme zeigte er sich geständig. Der 29-Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht.
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