Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Passagiere gestrandet

Hohe Spritkosten beenden Dauer-Kreuzfahrt abrupt

Ausland
28.10.2026 13:05
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Traum von einer Weltreise hat für 200 Passagiere in Kambodscha ein abruptes Ende gefunden: Die Gäste des Kreuzfahrtschiffs Odyssey wohnten dauerhaft auf See und wollten in drei Jahren alle sieben Kontinente erkunden. Doch die hohen Spritpreise stoppten dieses Abenteuer nun.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das US-Unternehmen Villa Vie Residences bot ein Zuhause auf den Weltmeeren an: Passagiere sollten drei Jahre lang am Schiff leben und bequem mit eigener Residenz an Bord die Welt erkunden können. Doch die weltpolitische Lage machte diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. 

Spritkosten hatten sich vervielfacht
Die 200 Passagiere müssen nach zwei Jahren nun von Bord gehen – weil die Kosten für den Treibstoff explodiert waren. Betrugen die monatlichen Spritkosten pro Kabine zuvor etwa 1800 US-Dollar, waren es zuletzt schätzungsweise 6000 bis 8000 US-Dollar gewesen. Die Reise hätte allerdings noch ein weiteres Jahr dauern sollen. 

Der Veranstalter versuchte bis zuletzt, durch Änderungen das Projekt fortzuführen: Durch langsameres Fahren und längere Aufenthalte in Häfen sollten die Spritpreise reduziert werden. Doch das reichte nicht: Da man die Mehrkosten auch nicht auf die Bewohner abwälzen wollte, entschloss man nun, die Weltreise vorzeitig zu beenden. 

Die Odyssee musste ihre Weltreise in Kambodscha beenden.
Die Odyssee musste ihre Weltreise in Kambodscha beenden.(Bild: kameraone)

Die Bewohner sollen aus 15 Ländern stammen, die Mehrheit aus den USA, Australien und Kanada. Sie mussten in der kambodschanischen Hafenstadt Sihanoukville von Bord gehen. Passagiere kritisierten, der Ort sei  aufgrund der Entfernung zu einem großen internationalen Flughafen „ein schwieriger Ort zum Aussteigen“.

Lesen Sie auch:
Das 293 Meter lange Kreuzfahrtschiff musste nach der Havarie zum Pier zurückkehren.
Reise wurde abgesagt
TUI-Kreuzfahrtschiff rammt Frachter in Deutschland
26.10.2026
Schal statt Bikini
Kreuzfahrt-Gäste landen in Kanada statt in Karibik
25.10.2026

Betroffene: „Unser Traum ist geplatzt“
„Obwohl es Anzeichen dafür gab, dass dies geschehen würde, konnten wir es kaum glauben, als es Realität wurde. Wir sind am Boden zerstört. Es fühlt sich an, als wäre unser Traum zerplatzt“, erklärte ein betroffenes Paar gegenüber dem Sender BBC. Die Preise für dauerhafte Wohnsitze auf dem Kreuzfahrtschiff lagen zwischen 120.000 und 440.000 US-Dollar. Diese Kabinen konnten auch ab 3500 US-Dollar pro Monat gemietet werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
28.10.2026 13:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf