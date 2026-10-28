Passagiere gestrandet
Hohe Spritkosten beenden Dauer-Kreuzfahrt abrupt
Der Traum von einer Weltreise hat für 200 Passagiere in Kambodscha ein abruptes Ende gefunden: Die Gäste des Kreuzfahrtschiffs Odyssey wohnten dauerhaft auf See und wollten in drei Jahren alle sieben Kontinente erkunden. Doch die hohen Spritpreise stoppten dieses Abenteuer nun.
Das US-Unternehmen Villa Vie Residences bot ein Zuhause auf den Weltmeeren an: Passagiere sollten drei Jahre lang am Schiff leben und bequem mit eigener Residenz an Bord die Welt erkunden können. Doch die weltpolitische Lage machte diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung.
Spritkosten hatten sich vervielfacht
Die 200 Passagiere müssen nach zwei Jahren nun von Bord gehen – weil die Kosten für den Treibstoff explodiert waren. Betrugen die monatlichen Spritkosten pro Kabine zuvor etwa 1800 US-Dollar, waren es zuletzt schätzungsweise 6000 bis 8000 US-Dollar gewesen. Die Reise hätte allerdings noch ein weiteres Jahr dauern sollen.
Der Veranstalter versuchte bis zuletzt, durch Änderungen das Projekt fortzuführen: Durch langsameres Fahren und längere Aufenthalte in Häfen sollten die Spritpreise reduziert werden. Doch das reichte nicht: Da man die Mehrkosten auch nicht auf die Bewohner abwälzen wollte, entschloss man nun, die Weltreise vorzeitig zu beenden.
Die Bewohner sollen aus 15 Ländern stammen, die Mehrheit aus den USA, Australien und Kanada. Sie mussten in der kambodschanischen Hafenstadt Sihanoukville von Bord gehen. Passagiere kritisierten, der Ort sei aufgrund der Entfernung zu einem großen internationalen Flughafen „ein schwieriger Ort zum Aussteigen“.
Betroffene: „Unser Traum ist geplatzt“
„Obwohl es Anzeichen dafür gab, dass dies geschehen würde, konnten wir es kaum glauben, als es Realität wurde. Wir sind am Boden zerstört. Es fühlt sich an, als wäre unser Traum zerplatzt“, erklärte ein betroffenes Paar gegenüber dem Sender BBC. Die Preise für dauerhafte Wohnsitze auf dem Kreuzfahrtschiff lagen zwischen 120.000 und 440.000 US-Dollar. Diese Kabinen konnten auch ab 3500 US-Dollar pro Monat gemietet werden.
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