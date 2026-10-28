Hohe Spritkosten beenden Dauer-Kreuzfahrt abrupt

Betroffene: „Unser Traum ist geplatzt“

„Obwohl es Anzeichen dafür gab, dass dies geschehen würde, konnten wir es kaum glauben, als es Realität wurde. Wir sind am Boden zerstört. Es fühlt sich an, als wäre unser Traum zerplatzt“, erklärte ein betroffenes Paar gegenüber dem Sender BBC. Die Preise für dauerhafte Wohnsitze auf dem Kreuzfahrtschiff lagen zwischen 120.000 und 440.000 US-Dollar. Diese Kabinen konnten auch ab 3500 US-Dollar pro Monat gemietet werden.