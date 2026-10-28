McConaughey wirbt für „ordentlichen Haufen“

Oscarpreisträger Matthew McConaughey wirbt für mehr Beachtung für den täglichen Toilettengang. „Der am meisten unterschätzte Teil eines guten Tages ist es, morgens einen ordentlichen Haufen zu machen“, erklärte der 56-Jährige in der Interviewreihe „Subway Takes“.
Das Thema Stuhlgang werde „nicht genug gewürdigt“ – „vielleicht ist es ein Tabu, darüber zu sprechen“, führt McConaughey fort. Wir müssten dem Verdauungssystem größere Anerkennung zollen, sagte er. Der Toilettenbesuch am Morgen gebe „den Ton für den Rest des Tages vor“. In der Interviewreihe „Subway Takes“ teilen Stars ihre Ansichten, die in ihren Augen kontrovers oder gesellschaftlich bisher nicht anerkannt sind.
In „Subway Takes“ spricht McConaughey über das Tabuthema Stuhlgang. Dieser Ausschnitt wurde auf Instagram veröffentlicht.
Im Interview mit Kareem Rahma geht es lustig zu: Die beiden unterhalten sich angeregt über ihren heutigen Toilettenbesuch, Rahma gibt zu, dass er besonders lange geschlafen hätte und daher morgens noch nicht am „Porzellan-Thron“ war. McConaughey verrät, dass er nach der Flugreise zu seinem Interview-Termin schlecht geschlafen hätte und auch sein Toilettenbesuch noch anstünde. Er meint, dass es jederzeit so weit sein könnte und warnt schonmal vor dem unangenehmen Geruch. Anschließend sind sich die beiden einig, dass sich Flugreisen schlecht auf die Verdauung auswirken. Sie fragen in die öffentliche Menge, die in der U-Bahn fährt, ob hier jeder zustimmt, dass ein „ordentlicher Haufen am Morgen“ gut sei. Die meisten nicken und stimmen zu. Einer sagt: „Am zweiten Tag ohne wird es schon zum Problem.“ Wenn es am dritten Tag noch immer nicht so weit ist, sagt Rahma, dass er dann immer auf Brokkoli zurückgreife.
Hollywoodstar mit Charme
McConaughey spielte in Liebeskomödien wie „Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?“ mit, später stand er auch für Martin Scorseses „The Wolf of Wall Street“ sowie für Christopher Nolans „Interstellar“ vor der Kamera.
Für seine Darstellung eines mit HIV infizierten Rodeo-Reiters im Drama „Dallas Buyers Club“ bekam er 2014 einen Oscar.
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