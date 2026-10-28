McConaughey wirbt für „ordentlichen Haufen“

Im Interview mit Kareem Rahma geht es lustig zu: Die beiden unterhalten sich angeregt über ihren heutigen Toilettenbesuch, Rahma gibt zu, dass er besonders lange geschlafen hätte und daher morgens noch nicht am „Porzellan-Thron“ war. McConaughey verrät, dass er nach der Flugreise zu seinem Interview-Termin schlecht geschlafen hätte und auch sein Toilettenbesuch noch anstünde. Er meint, dass es jederzeit so weit sein könnte und warnt schonmal vor dem unangenehmen Geruch. Anschließend sind sich die beiden einig, dass sich Flugreisen schlecht auf die Verdauung auswirken. Sie fragen in die öffentliche Menge, die in der U-Bahn fährt, ob hier jeder zustimmt, dass ein „ordentlicher Haufen am Morgen“ gut sei. Die meisten nicken und stimmen zu. Einer sagt: „Am zweiten Tag ohne wird es schon zum Problem.“ Wenn es am dritten Tag noch immer nicht so weit ist, sagt Rahma, dass er dann immer auf Brokkoli zurückgreife.