„Das ist eine klare Aufgabe der aktuellen Saison“

Schon nachdem Ballard vor die Tür gesetzt worden war, kursierten Gerüchte, dass die Colts nun Quenton Nelson abgeben würden. Als dreifacher All-Pro war er das Aushängeschild von Indianapolis, als Left Guard zudem der unmittelbare Nebenmann von Raimann. Dass man für ihn von Superbowl-Champions Seattle nur einen Dritt-Runden- und einen Fünft-Runden-Pick im Draft zurückbekam, verwunderte Experten.