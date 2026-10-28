„Sind wir live?“: Rätsel um Liebes-Drama in Wien

„Eine Freundschaft abseits des Platzes“

Die Szene sorgt auch deshalb für Aufsehen, weil die beiden italienischen Tennis-Stars eigentlich eine langjährige Freundschaft verbindet. Im Jahr 2022 sagte Berrettini im Gespräch mit dem „Corriere dello Sport“ über Musetti: „Dank des Davis Cups entstand zwischen uns eine Freundschaft auch abseits des Platzes.“ Der 30-Jährige zog damals sogar einen Vergleich zu Nadal und Federer: „Ich finde das sehr schön. Wie Federer und Nadal gezeigt haben, geht Tennis über alles hinaus.“