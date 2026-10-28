Vor der Hochzeit kommt das „Highlight des Jahres“

„Wenn wir nicht eine Strafe hätten zahlen müssen, weil schon ausgelost war, hätten wir gar nicht gespielt“, lächelt Lucas Miedler über das Turnier in Almaty, bei dem er fast den 15. ATP-Titel seiner Karriere gewonnen hätte. Denn er und Neil Oberleitner mussten sich erst im Endspiel der Top-Paarung Bhambri/Seggerman (Ind/US) im Match-Tiebreak geschlagen geben. Montag in den Morgenstunden ging es via Istanbul nach Wien.