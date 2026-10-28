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Song Contest: 36 Nationen treten nächstes Jahr an

Society International
28.10.2026 12:57
Nach dem Sieg von Dara beim Song Contest in Wien wird der ESC im kommenden Jahr in Bulgarien ...
Nach dem Sieg von Dara beim Song Contest in Wien wird der ESC im kommenden Jahr in Bulgarien ausgetragen. Jetzt stehen die Teilnehmerfelder fest.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Talon der Teilnehmerländer am 71. Eurovision Song Contest von Bulgarien kommendes Jahr steht: 36 Länder mit 600 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern werden nach dem Sieg Daras in Wien im Mai nach Burgas am Schwarzen Meer reisen, um den Titel untereinander auszumachen – darunter auch wieder Österreich. 

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Damit findet sich ein Land mehr auf der Liste als heuer beim Wiener ESC. Und das Teilnehmerfeld könnte sogar noch um zwei Kandidaten wachsen.

Während die Niederlande, Irland und Island den Bewerb ob der Teilnahme Israels weiterhin blockieren, sind Spanien und Slowenien noch unentschieden. Ihnen hat die Europäische Rundfunkunion EBU eine Frist bis Dezember eingeräumt. Tschechien, das heuer in Wien Platz 16 belegte, hat aus finanziellen Gründen für Bulgarien zurückgezogen.

Dara siegte im Mai in Wien für Bulgarien. Wer wird im kommenden Jahr die begehrte Trophäe mit ...
Dara siegte im Mai in Wien für Bulgarien. Wer wird im kommenden Jahr die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen?(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

Kanada als Eleve dabei
Fix erstmals mit an Bord ist indes Kanada, nachdem das Land im Juli vollwertiges EBU-Mitglied geworden ist und nun sein Recht einer ESC-Teilnahme in Anspruch nimmt. Die EBU ist der EU hier also um eines voraus. Und Nordmazedonien ist nach vier Jahren Pause auch wieder dabei.

Das sind alle Teilnehmerländer

  • Albanien
  • Armenien
  • Aserbaidschan
  • Australien
  • Belgien
  • Bulgarien
  • Dänemark
  • Deutschland
  • Estland
  • Finnland
  • Frankreich
  • Georgien
  • Griechenland
  • Großbritannien
  • Israel
  • Italien
  • Kanada
  • Kroatien
  • Lettland
  • Litauen
  • Luxemburg
  • Malta
  • Moldau
  • Montenegro
  • Nordmazedonien
  • Norwegen
  • Österreich
  • Polen
  • Portugal
  • Rumänien
  • San Marino
  • Schweden
  • Schweiz
  • Serbien
  • Ukraine
  • Zypern 

Wer schafft es ins Finale?
Die Semifinale für den 71. Song Contest sind mit 11. und 13. Mai in der Arena Burgas angesetzt. Hier werden sich in Summe wieder 20 Länder für das große Finale am 15. Mai qualifizieren, in dem bereits die vier – möglicherweise im Falle eines spanischen Einlenkens fünf – großen Zahler Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien sowie Gastgeber Bulgarien warten.

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Die Auslosung, welches Land in welchem Halbfinale antritt, findet im Jänner statt. 

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