Klimaticket: Steigende Nachfrage, fehlende Lösung

Bleibt nur noch die Frage der Zuständigkeit. Laut Landesvertreter ist die Bundesregierung dafür verantwortlich, diese Tariflücke zu schließen. Dort sieht man die Lage jedoch anders. Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) verweist auf die Verkehrsverbünde in den Ländern, die gemeinsam mit den ÖBB zu einer gemeinsamen Lösung kommen müssen.

Zudem birgt die Finanzierung eines solchen Tickets eine weitere Herausforderung. Die ÖBB würden durch ein Kombi-Ticket Einbußen einfahren, die es auszugleichen gilt. Die Länder wollen jedoch nicht für diese Mehrkosten aufkommen.