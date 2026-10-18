Kärnten wünscht sich bessere Gesundheitsversorgung

Egal ob beim Wocheneinkauf, an der Tankstelle oder auf der Strom- und Energieabrechnung – die hohen Preise haben sich längst in alle Lebensbereiche der Kärntnerinnen und Kärntner spürbar ausgebreitet. Doch nicht nur die Bevölkerung ringt mit steigenden Lebenserhaltungskosten. Auch die Gemeinden schlagen Alarm und klagen über zunehmende finanzielle Verantwortlichkeiten bei geringen Steuereinnahmen und Förderungen. Gepaart mit einer heimischen Wirtschaft, die sich nur langsam von vergangenen Einbußen erholt, könnte man meinen, dass zurzeit niemand so richtig aufatmen kann. In Anbetracht jener Tatsachen ist die Frage, wie es denn in Zukunft weitergehen soll, daher eine naheliegende. Die anstehenden Kärntner Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen im Februar 2027 werden diesbezüglich erste Antworten liefern.