Post kommt nur selten, dann allerdings „geballt“

Die Post bringt ja angeblich allen was. In den schmucken Wohnsiedlungen am Kupferbrunnberg in St. Pölten ist das allerdings immer seltener der Fall. „Die Zustellung hat sich sukzessive verschlechtert“, berichtet ein Anrainer. Statt täglich habe man zuerst oft nur dienstags und donnerstags Post im Briefkasten gefunden. „Dann wurde meist nur noch einmal pro Woche zugestellt“, klagt der St. Pöltner. Mittlerweile sei man bei 14-tägiger Zustellung angelangt.