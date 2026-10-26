Flavio Bolsonaro will Wahl in Brasilien anfechten

Lula will digitale Plattformen regulieren

Lula betonte in seiner Siegesrede in São Paulo, er werde für alle 215 Millionen Brasilianerinnen und Brasilianer regieren. „Wir haben keinen Wahlgegner mehr“, sagte der Präsident. Er kündigte an, mit dem vom Volk gewählten konservativen Kongress zusammenzuarbeiten und sich in den kommenden zwei Monaten mit Wirtschaftsvertretern treffen zu wollen. Zugleich forderte er eine Regulierung digitaler Plattformen. Man habe eine ausländische Einmischung über diese Kanäle abgewehrt. „Brasilien ist nicht der Hinterhof für andere“, erklärte Lula. Die Wählerinnen und Wähler seien davon überzeugt worden, dass die Stimmabgabe zum Schutz der Demokratie in Brasilien extrem wichtig sei.