Landwirtschaftskammerwahl: Blaue sind große Sieger

Das liegt sicher auch an dem großen Duell zwischen dem Kärntner Bauernbund und den Freiheitlichen Bauern. Die kleineren Fraktionen litten darunter allerdings. Besonders Landevize und Agrarreferent Martin Gruber zeigte sich über die gestiegene Wahlbeteiligung erfreut: „Das ist die einzige Interessenvertretung, wo sie steigt. Und das trotz der großen Umbrüche.“

Leichtes Plus für Bauernbund

Mit 46,31 Prozent hatte sich Spitzenkandidat Siegfried Huber mit dem Bauernbund 2021 noch genau die Hälfte der 36 Mandate sichern können – jetzt sind es sogar 47,1 Prozent. Damit hält er seine 18 Mandate. „Ich bin mehr als glücklich, dass wir uns in dem sehr spannenden Wahlkampf von fünf gegen eins behaupten konnten“, freut sich der LWK-Präsident darüber, „in schwierigen Zeiten“ die Mandate halten zu können.