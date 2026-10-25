Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bauernbund auf Platz 1

Landwirtschaftskammerwahl: Blaue sind große Sieger

Kärnten
25.10.2026 18:57
Gigler, Herrmann, Cik, Huber, Linder und Dörflinger (vl) bei der Präsentation der ...
Gigler, Herrmann, Cik, Huber, Linder und Dörflinger (vl) bei der Präsentation der Wahlergebnisse.(Bild: Felix Justich)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Nach fünf Jahren schritten die Kärntner Landwirte (und ihre Angehörigen) wieder zur Urne: Bei der Landwirtschaftskammerwahl durften rund 62.500 Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben. 36,24 Prozent nahmen ihr Recht wahr. Große Gewinner sind die Freiheitlichen, aber auch der Bauernbund gewinnt leicht dazu.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Schon 2021 lag die Wahlbeteiligung bei der Landwirtschaftskammerwahl bei knapp über einem Drittel. Heuer konnte aber der große Trend anderer Wahlen von Interessenvertretungen aber gebrochen werden: 36,24 Prozent der gut 62.500 Kärntner Landwirten und ihren Angehörigen, die zusammen 9000 Kärntner Agrar-Betriebe repräsentieren, schritten am Sonntag zur Urne. Ein leichtes Plus zu den 36 Prozent von 2021.

Das liegt sicher auch an dem großen Duell zwischen dem Kärntner Bauernbund und den Freiheitlichen Bauern. Die kleineren Fraktionen litten darunter allerdings. Besonders Landevize und Agrarreferent Martin Gruber zeigte sich über die gestiegene Wahlbeteiligung erfreut: „Das ist die einzige Interessenvertretung, wo sie steigt. Und das trotz der großen Umbrüche.“ 

Leichtes Plus für Bauernbund
Mit 46,31 Prozent hatte sich Spitzenkandidat Siegfried Huber mit dem Bauernbund 2021 noch genau die Hälfte der 36 Mandate sichern können – jetzt sind es sogar 47,1 Prozent. Damit hält er seine 18 Mandate. „Ich bin mehr als glücklich, dass wir uns in dem sehr spannenden Wahlkampf von fünf gegen eins behaupten konnten“, freut sich der LWK-Präsident darüber, „in schwierigen Zeiten“ die Mandate halten zu können.

LWK-Präsident Siegfried Huber und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (vl).
LWK-Präsident Siegfried Huber und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (vl).(Bild: Felix Justich)

„So stark wie seit 25 Jahren nicht mehr“
Der große Gewinner des Abends sind allerdings die Freiheitlichen Bauern: Aus ihren 20,53 Prozent von vor fünf Jahren und sieben Mandaten wurden 26,2 Prozent und zehn Sitze in der Generalversammlung. Das Minus von 2021 konnte damit vollständig wieder aufgeholt werden. „Wir sind der größte Wahlgewinner und so stark wie seit 25 Jahren nicht mehr“, freut sich LWK-Vize Roman Linder. „Ich bin dankbar und stolz. Gratulation aber an alle Fraktionen. Hut ab, wer sich für die Bäuerinnen und Bauern heutzutage einsetzt.“

Zitat Icon

Ich wünsche mir eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, weil es um die Interessen der Bäuerinnen und Bauern geht.

Landesvize Martin Gruber

Fast gleichauf lagen 2021 die SPÖ Bauern und die SJK mit 10,89 und 11,66 Prozent der Stimmen, was beiden Fraktionen jeweils vier Mandate einbrachte. Bei der jetzigen Wahl schnitten sie allerdings verschieden gut, verloren haben beide. Die SJK kommt auf 10,9 Prozent, hält ihre vier Mandate, die SPÖ-Bauern verlieren stärker und landen bei 8,5 Prozent und verlieren einen Sitz. 

„Ich bin überglücklich, dass wir uns zwischen den Platzhirschen gehalten haben. Kärnten bleibt bunt, schön, dass es weiter eine Fraktion gibt, die unsere zweite Landessprache spricht“, zeigt sich SJK-Spitzenkandidat Marjan Cik sichtlich erleichtert. Ralph Dörflinger von den SPÖ-Bauern gibt sich gefasst: „Ich will mich herzlich bei allen Wählern bedanken. Leider hat es nicht so funktioniert. Es ist unser Auftrag, mitzuarbeiten und zu helfen.“

Lesen Sie auch:
Kärntens Landwirte wählen am 25. Oktober ihre Vertretung in der Landwirtschaftskammer
Entscheidung am 25.10.
Kärntner Bauern wählen: Bauernbund ist der Gejagte
20.10.2026
Landwirtschaftskammer
Bauern wählen: Grüne wollen zweites Mandat
09.10.2026
Leistungsbilanz der LK
Dürre, Wolf und Bürokratie: Landwirte unter Druck
21.09.2026

Für die große Überraschung hatte bei der letzten Wahl Heimo Urbas mit seiner eigenen Liste gesorgt – besonders auf Kosten der Freiheitlichen. Aus dem Stand klappten 5,98 Prozent der Stimmen und damit zwei Mandate. Heuer ging es nicht ganz so gut – 4,7 Prozent und nur mehr ein Mandat. „Wir sind keine Gewinner, aber auch keine Verlierer, wir werden uns weiter konstruktiv einbringen“, betont Eberhard Herrmann, der sein Mandat verliert.

Und bei den Grünen ging sich der Wunsch nach einer Verdoppelung der Mandate deutlich nicht aus: Sie hatten 2021 mit 4,63 Prozent ihr Mandat gehalten. Diesmal rutschen sie auf 2,6 Prozent ab – den Sitz verlieren sie damit auch. „Das Ergebnis ist enttäuschend, aber ich möchte mich trotzdem bei den Wählern bedanken und den Mitbewerbern gratulieren“, nimmt es Karlheinz Gigler sportlich. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
25.10.2026 18:57
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Überraschter „Gunkl“ muss drei Jahre ins Gefängnis
207.515 mal gelesen
Günther Paal am Donnerstag vor dem Wiener Landesgericht – er wurde schuldig gesprochen.
Tirol
Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt
111.975 mal gelesen
Daniela Kammerer (19) wurde vor mehr als 21 Jahren in Innsbruck brutal ermordet. Wer ihr das ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
98.285 mal gelesen
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Ausland
Italiener haben Nase voll von Teuerung und Krieg
1066 mal kommentiert
In Turin drängten Sicherheitskräfte Demonstranten mit Schilden zurück.
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Mehr Kärnten
Bauernbund auf Platz 1
Landwirtschaftskammerwahl: Blaue sind große Sieger
„Noch mehr Ideen!“
Diese Ronaldo-Frisur sorgte wieder für Aufsehen
Krone Plus Logo
Lärchenpech als Glück
„Gliagatziagn“: Geduld und überliefertes Wissen
ARTgerecht
Peter Wagner – Ich will die Welt besser verstehen
Wollte Schranke öffnen
62-Jähriger von Auto mitgeschleift und eingeklemmt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf