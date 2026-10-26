„Leistung ein Skandal“: Ingolitsch droht Sperre!

Es wäre keine Überraschung, würde der 34-Jährige wegen einer Sperre in beiden Partien nur auf der Tribüne Platz nehmen dürfen. „Ich bin direkt nach dem Spiel, natürlich voller Emotionen, zum Schiedsrichter und habe ihm gesagt, dass seine Leistung heute ein Skandal war. Ich habe ihn nicht beschimpft, ich wollte meine Gefühlslage äußern“, klärte Ingolitsch auf. Aufgebracht sei er gewesen, da er sich in „vielen Situationen benachteiligt gefühlt“ habe. Das nicht nur bei der Roten Karte für Arjan Malic (45.+2) nach einer leichten Tätlichkeit gegen Jeadin Rhodes, die den Spielverlauf zum Kippen brachte.