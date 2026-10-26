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Mega-Parade im Video

Was für ein Reflex! Von der Bank zum Clásico-Held

La Liga
26.10.2026 07:59
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eigentlich hätte Andriy Lunin beim Clásico gegen den FC Barcelona nur auf der Bank Platz nehmen sollen. Doch weil Stammtorhüter Thibaut Courtois kurzfristig erkrankte, rückte der Ukrainer in die Startelf von Real Madrid – und wurde beim 2:1-Erfolg im Camp Nou zum gefeierten Helden! 

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Besonders in der 66. Minute stellte Lunin seine Klasse unter Beweis: Mit einer spektakulären Parade gegen einen wuchtigen Kopfball von Gerard Martín verhinderte der 27-Jährige einen weiteren Gegentreffer (zu sehen oben im Video – bereitgestellt von DAZN). Erst fünf Minuten zuvor hatte Raphinha überraschend den Ausgleich für Barcelona erzielt.

Mourinho schwärmt von seinem Keeper
Nach dem Schlusspfiff eilte Mourinho direkt zu Lunin und umarmte ihn. Bereits vor dem Anpfiff hatte der Portugiese seinem Schlussmann offenbar Mut zugesprochen: „Du trainierst nicht dafür, auf der Bank zu sitzen. Geh raus und spiel.“

Auch nach der Partie zeigte sich der Real-Coach begeistert: „Er hat ein Spiel mit großer Ausgeglichenheit und Ruhe gemacht. Wir haben den besten Torhüter der Welt, aber heute hat keiner von uns geweint, weil Tibu nicht gespielt hat.“ Mourinho betonte zudem den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft: „Die Gruppe ist sehr geschlossen, auch in schwierigen Momenten.“

(Bild: AP/Joan Monfort)

„Für das, was Lunin macht, gibt es keine Worte“
Lunin selbst führte seinen entscheidenden Reflex auf die tägliche Trainingsarbeit zurück. Auch Mitspieler Fede Valverde war voll des Lobes: „Für das, was Lunin heute und jeden Tag macht, gibt es keine Worte. Er hat weniger Minuten, weil Tibu da ist, aber er gibt immer alles und hat immer gute Laune. Das zeigt, dass er bereit ist, wenn er gebraucht wird.“

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Für den ukrainischen Torhüter war es bereits der fünfte Clásico-Einsatz seiner Karriere. Seine Bilanz kann sich sehen lassen: Vier dieser fünf Duelle gegen Barcelona entschied Real Madrid mit Lunin zwischen den Pfosten für sich.

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