Was für ein Reflex! Von der Bank zum Clásico-Held

„Für das, was Lunin macht, gibt es keine Worte“

Lunin selbst führte seinen entscheidenden Reflex auf die tägliche Trainingsarbeit zurück. Auch Mitspieler Fede Valverde war voll des Lobes: „Für das, was Lunin heute und jeden Tag macht, gibt es keine Worte. Er hat weniger Minuten, weil Tibu da ist, aber er gibt immer alles und hat immer gute Laune. Das zeigt, dass er bereit ist, wenn er gebraucht wird.“