Diese Ronaldo-Frisur sorgte wieder für Aufsehen

Derby gegen „Ex“

Am Samstag beim Heimduell gegen Amstetten trat Krassnig mit Glatze an, für die Unterkärntner gab’s einen 3:0-Erfolg. Am Montag wartet auf den 24-Jährigen, der vor der Saison von Unterhaching zu Aich/Dob zurückgekehrt ist, ein spezielles Duell: Das Derby bei VBK Klagenfurt, wo Krassnig ausgebildet wurde: „Ich kenne dort noch fast alle und freue mich aufs Spiel.“ Wobei ein Sieg her muss, die Ambitionen sind hoch. „Egal was andere sagen, bei Aich/Dob muss der Titel immer das Ziel sein – das habe ich schon bei meiner Unterschrift gesagt“, betont der variable Angreifer.