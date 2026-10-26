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Mitten in der Nacht

Autos in Flammen: Fahndung nach Brandstifter!

Tirol
26.10.2026 07:32
Mitten in der Nacht gingen die Autos in Flammen auf.
Mitten in der Nacht gingen die Autos in Flammen auf.(Bild: Krone-Collage/Rotes Kreuz Innsbruck)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Feueralarm in Innsbruck: Drei Fahrzeuge sind in der Nacht auf Sonntag in der Reichenau in einem Carport in Brand geraten. Ein Pkw brannte im Frontbereich vollständig aus, zwei weitere Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Laut Polizei wird von vorsätzlicher Brandlegung ausgegangen.

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Gegen 1 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Brand in die Klappholzstraße im Innsbrucker Stadtteil Reichenau alarmiert. Drei nebeneinander in einem Carport abgestellte Autos waren von dem Feuer betroffen. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Innsbruck rückte mit mehreren Fahrzeugen aus und konnte den Brand schließlich unter schwerem Atemschutz löschen.

Übergreifen der Flammen verhindert
Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Müllhäuschen verhindert werden. Dennoch entstanden sowohl am Carport als auch am Müllhäuschen Brandschäden.

Drei Autos waren betroffen.
Drei Autos waren betroffen.(Bild: Rotes Kreuz Innsbruck)

„Während ein Pkw im Frontbereich vollständig ausbrannte, wurden die beiden weiteren Fahrzeuge schwer beschädigt. Zudem entwickelte sich dichter Rauch vor dem angrenzenden Wohnhaus“, berichtete die Polizei.

Polizei geht von Brandstiftung aus
Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von einem Brandermittler der Polizei durchgeführt. „Nach bisherigem Ermittlungsstand muss von einer vorsätzlichen Brandlegung durch eine bislang unbekannte Täterschaft ausgegangen werden“, so die Exekutive.

Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Weitere Ermittlungen sind im Gange. Neben der Berufsfeuerwehr Innsbruck standen auch mehrere Polizeistreifen im Einsatz.

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