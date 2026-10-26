Autos in Flammen: Fahndung nach Brandstifter!

Gegen 1 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Brand in die Klappholzstraße im Innsbrucker Stadtteil Reichenau alarmiert. Drei nebeneinander in einem Carport abgestellte Autos waren von dem Feuer betroffen. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Innsbruck rückte mit mehreren Fahrzeugen aus und konnte den Brand schließlich unter schwerem Atemschutz löschen.