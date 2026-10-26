„Das würde Österreich keinen einzigen Euro kosten“

Eine neue Arena wäre für ihn eine Riesenchance für Österreichs Sport und den Eventstandort Wien. Dass es so etwas in der Hauptstadt noch nicht gibt, sei „jammerschade“. Rangnicks Forderung: mehr Offenheit. „Wenn es wirklich nur Gewinner gibt in einer Situation, dann kann man doch nicht ständig nach Argumenten suchen, wieso es besser ist, wenn man es nicht macht. Was ich mir wünschen würde, wäre eine gewisse Diskussionsbereitschaft. Lasst uns doch mal überlegen, was passieren würde, wenn es passieren würde.“