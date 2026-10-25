Peter Wagner – Ich will die Welt besser verstehen

Seit Jahrzehnten Kämpfe mit der FPÖ

Dass dazu Rückgrat gehört, ist dem Menschen wie seinem Werk eingeschrieben, seine „seit den 1990er Jahren mit der FPÖ ausgetragenen Kämpfe“ auch, die ihn (in völliger Unwissenheit seiner Arbeit) u. a. als Fäkalkünstler diskreditiert, oder seinem Stück „Todestag“ über zwei Bauernbrüder und ihre Liebe zur letzten Kuh im Stall, Sodomie unterstellt – „obwohl es eine Allegorie auf politische Ereignisse ist, basierend auf Umstellung der Landwirtschaft und Denaturierung des Menschen.“