krone.at-Community: Häufig gestellte Fragen

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, so können Sie es ganz einfach auf www.krone.at anfordern. Klicken Sie dazu unter www.krone.at/community auf "Passwort vergessen" und geben Sie den Benutzernamen an, für welchen Sie Ihr Passwort vergessen haben. Nach Klick auf "Weiter" wird Ihnen das Passwort an die E-Mail-Adresse zugesendet, welche mit dem Benutzernamen in unserer Datenbank gespeichert ist (in den meisten Fällen jene Mailadresse, die Sie bei Ihrer Registrierung angegeben haben). Wir ersuchen um Verständnis, dass das Passwort aus Sicherheitsgründen an KEINE andere Mailadresse, als in der Datenbank gespeichert, zugesendet werden kann.