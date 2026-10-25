Wie diese Spürnasen für den Ernstfall trainieren

„Krone“: Frau Kummerfeld, wie sind Sie zur ehrenamtlich Rettungshundestaffel des Samariterbundes gekommen?

Ulrike Kummerfeld: Ich feiere in diesem Jahr tatsächlich mein 20-jähriges Jubiläum. Ich wollte damals mit meinem ersten Hund etwas Sinnvolles machen, etwas, das mich und den Hund befriedigt. Also habe ich verschiedene Rettungsorganisationen angeschrieben. Es ist einfach toll, im Team anderen Menschen zu helfen. Und es fasziniert mich noch immer. Mittlerweile bin ich auch Trainerin.