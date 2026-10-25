Ein Herz für jene, die es besonders schwer haben

Glücksmomente in schlimmen Zeiten

Im vergangenen Jahr begleitete das Kinderpalliativzentrum ungefähr 180 Kinder und Jugendliche sowie deren Familien. Oftmals setzt die Unterstützung schon direkt nach der Diagnose ein und kann über die Jahre zu einem wichtigen Pfeiler heranwachsen, an den sich Betroffene und Angehörige klammern. Hinter dieser Arbeit stecken viele Freiwillige, die ihre Aufmerksamkeit und ihr Herzblut jenen schenken, die es am allermeisten brauchen.