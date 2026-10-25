Immer mehr Politiker outen sich als Gemüse-Fans

Weiter Gemüse aus Marchfeld

Für die Landesobfrau der ÖVP-Frauen ist daher klar: „Auch wenn das Ardo-Werk geschlossen wird, muss Gemüse aus dem Machfeld in Zukunft weiterhin hier verarbeitet werden.“ Dammerer & Co. stellen sich an die Seite der Marchfeld-Bauern. Für diese steht viel auf dem Spiel, wie Lorenz Mayr, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer NÖ, betont: „Für die Landwirte in der Region bedeutet die Schließung des Tiefkühlwerks in Groß-Enzersdorf weit mehr als den Verlust eines Abnehmers.“