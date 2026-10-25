Erster Landeschef offen für die „Spritzer-Novelle“

Hoffnung auf Gutachten

Wie berichtet, wollen die beiden Branchenvertreter im Zuge der laufenden Verhandlungen über ein neues Weingesetz verankern, dass überall, wo in Österreich „Spritzer“ draufsteht, auch österreichischer Wein im Glas ist. Rund 500 Millionen „Gspritzte“ werden hierzulande jährlich getrunken. Ein Rechtsgutachten bei Anwalt Johannes Zink ist bereits in Auftrag gegeben. Aperol-Spritzer und ähnliche Mixgetränke sollen vorerst ausgenommen bleiben. Vorerst ...