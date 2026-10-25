Jodok Cello: Das Musikphänomen packt aus!

Ob Pierce Brosnan, Jennifer Lopez oder anders Superstars: Jodok Cello kann so einige berühmte Fans nachweisen. Der Schweizer vereint sein Cellospiel mit weltbekannten Hits und hat mittlerweile knapp 7 Millionen Follower allein auf Instagram. Wir haben den 38-Jährigen Musiker zum Wordrap gebeten.