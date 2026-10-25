So sieht Sängerin Michelle nicht mehr aus!

Radikales Umstyling bei Michelle! Die Schlagersängerin hat sich von ihrer langen, blonden Mähne getrennt und trägt jetzt einen raspelkurzen, grauen Buzz-Cut.
Auf Instagram präsentierte die 54-Jährige jetzt ihren neuen Style. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto ist zu sehen, dass sich Michelle mittlerweile ihre Haare abrasiert hat. Statt einer langen, blonden Mähne lässt sich die Sängerin nun eine wenige Zentimeter lange Frisur stehen.
Michelle zeigt ihr neues Ich
Das neue Profilbild enthüllt ein weiteres Detail: Dieses zeigt dasselbe Bild nämlich in Farbe. Beim genauen Hinschauen ist somit zu erkennen, dass Michelle sich gegen eine Blondierung und für ihre natürlich grauen Haare entschieden hat.
Auf diesem Foto zeigt Michelle ihre neue Frisur:
Zu dem Bild schrieb Michelle: „Wieder ein Schritt zu mir selbst. Jeder Schritt, den wir machen, geht nur in eine Richtung! In die richtige.“
Umstyling vorab angekündigt
Der neue Haarschnitt ist für die Fans von Michelle nur bedingt eine Überraschung. Die Schlagersängerin hatte ihre Typveränderung nämlich schon am letzten Sonntag in einem Livestream angekündigt. „Ich mache meine Haare komplett kurz, auf einen Zentimeter.“ Auch dass sie auf das Färben ihrer Haare künftig verzichten werde, verriet Michelle bereits.
Für die 54-Jährige geht es bei ihrem Umstyling aber nicht nur um ihre Frisur. „Ich bin jetzt schon sehr lange dabei, etwas loszulassen, was ich im Moment so nicht mehr haben möchte“, erklärte sie. In ihrer Mähne stecke eine Energie, die sie loswerden wolle. Gleichzeitig ließ Michelle offen, ob sie ihre nach dem radikalen Schnitt ihre Haare vielleicht wieder wachsen lasse. Nur eines schloss sie aus: dass sie sie jemals wieder färben lässt. Das werde sie „nie wieder“ tun.
Keine Angst vor negativen Reaktionen
Dass ihr neuer Style nicht allen Fans gefallen werde, das war Michelle schon im Vorhinein klar: „Sehr viele Menschen werden schreiben: Jetzt dreht sie völlig durch, die hat ‘n Rad ab, die spinnt.“ Deshalb appellierte sie an ihre Anhänger vorab, respektvoll miteinander umzugehen und andere Ansichten zu akzeptieren. Und stellte klar: Veränderungen im Leben sollte man nicht von der Meinung anderer abhängig machen.
Ihr neues Styling geht bei Michelle auch mit einer beruflichen Neuausrichtung einher. Die Schlagersängerin hatte im Februar ihre 30-jährige Bühnenkarriere beendet und arbeitet mittlerweile als Seelencoach.
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