So sieht Sängerin Michelle nicht mehr aus!

Für die 54-Jährige geht es bei ihrem Umstyling aber nicht nur um ihre Frisur. „Ich bin jetzt schon sehr lange dabei, etwas loszulassen, was ich im Moment so nicht mehr haben möchte“, erklärte sie. In ihrer Mähne stecke eine Energie, die sie loswerden wolle. Gleichzeitig ließ Michelle offen, ob sie ihre nach dem radikalen Schnitt ihre Haare vielleicht wieder wachsen lasse. Nur eines schloss sie aus: dass sie sie jemals wieder färben lässt. Das werde sie „nie wieder“ tun.