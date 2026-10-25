Kurioser Look: Norweger zieht die Blicke auf sich

Dieser Auftritt sorgt beim Weltcup-Auftakt in Sölden für Schmunzler! Norwegens Ski-Ass Atle Lie McGrath ging am Sonntag mit einem ungewöhnlichen Look an den Start: Eine Gesichtshälfte war glatt rasiert, auf der anderen ließ er seinen Bart stehen. Dahinter steckt eine besondere Aufforderung von Hochsprung-Olympiasieger Gianmarco Tamberi.
Der Italiener, dessen halb rasierter Bart längst zu seinem Markenzeichen geworden ist, hatte McGrath zuvor auf Instagram eine Videobotschaft geschickt.
„Ich schicke dir das Video, um dich daran zu erinnern, was du zu tun hast“, erklärte Tamberi und legte gleich mit drei Ratschlägen nach: „Erstens: Vertraue dir selbst. Zweitens: Vertraue der Arbeit, die du gemacht hast. Aber drittens und am wichtigsten: Denk dran, den Bart halb zu rasieren.“ Nur mit diesem speziellen Look könne der Norweger erfolgreich sein, scherzte der Olympiasieger.
„Dann gibt es keine Frage!“
McGrath nahm die Herausforderung offenbar gerne an. Kurz darauf zeigte sich der 26-Jährige ebenfalls mit nur einer rasierten Gesichtshälfte. „Wenn der Champ Gianmarco Tamberi mir höchstpersönlich sagt, was ich machen muss, dann gibt es keine Frage, was kommt!“, schrieb der Norweger auf Instagram.
Und tatsächlich schien ihm die ungewöhnliche Aktion zunächst Glück zu bringen. Beim Riesentorlauf auf dem Rettenbachgletscher lag McGrath nach dem ersten Durchgang auf dem starken fünften Platz.
Im zweiten Lauf schied er allerdings aus. Da half ihm dann auch der halb-rasierte Bart nicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.