Kurioser Look: Norweger zieht die Blicke auf sich

„Ich schicke dir das Video, um dich daran zu erinnern, was du zu tun hast“, erklärte Tamberi und legte gleich mit drei Ratschlägen nach: „Erstens: Vertraue dir selbst. Zweitens: Vertraue der Arbeit, die du gemacht hast. Aber drittens und am wichtigsten: Denk dran, den Bart halb zu rasieren.“ Nur mit diesem speziellen Look könne der Norweger erfolgreich sein, scherzte der Olympiasieger.